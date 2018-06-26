Трамп рассказал о своих отношениях с Меланьей

Американский президент Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в Южной Каролине рассказал об отношениях с супругой Меланьей, передает РИА «Новости».

По словам Трампа, пара никогда не ладила так хорошо.

«У нас никогда не было такого времени, как сейчас. И никогда не было таких высоких результатов опросов, как сейчас. Даже по «Гэллапу», — заявил Трамп.

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Отмечается, что глава государства также обратил внимание на ум и вкус жены.

Ранее первая леди США Меланья Трамп раскритиковала миграционную политику администрации американского президента Дональда Трампа. Представитель первой леди заявила, что Меланья «не может смотреть» на то, как детей нелегальных мигрантов разлучают с их семьями.