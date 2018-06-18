Отец Меган Маркл рассказал об обещании, которое взял с принца Гарри до свадьбы

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Отец герцогини Сассекской Томас Маркл рассказал об обещании, которое взял с принца Гарри, когда тот просил его благословения на брак с Меган. Об этом пишет The Independent.

По словам 73-летнего Томаса Маркла, Гарри просил у него руки дочери по телефону.

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«Ты джентльмен, пообещай мне, что ты никогда не поднимешь руку на мою дочь», — сказал Маркл в ответ на просьбу принца.

Он заметил, что его дочь сделала хороший выбор. Маркл добавил, что также говорил с принцем о Brexit и американском президенте Дональде Трампе.

Ранее сообщалось, что Томас Маркл не смог присутствовать на свадьбе дочери с принцем Гарри из-за операции на сердце.