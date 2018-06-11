В соцсетях заметили «фальшивую» бровь премьер-министра Канады

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Пользователи социальных сетей заметили, что на видео выступления премьер-министра Канады на саммите «Большой семерки» (G7) политик выглядит так, будто его левая бровь накладная. Видео опубликовано в одном из аккаунтов твиттера.

На видео левая бровь Трюдо выглядит так, будто он наложил ее поверх своих настоящих бровей. Однако в издании BuzzFeed выяснили, что это лишь оптическая иллюзия, которая возникла из-за специфического освещения.

Ранее президент США Дональд Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике G7 из-за высказываний Трюдо.