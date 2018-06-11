Ким Чен Ын сделал селфи с сингапурскими министрами

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время прогулки по Сингапуру стал одним из героев совместных фотографий с местными чиновниками. В частности, селфи с северокорейским лидером опубликовал глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан в своем твиттере.

На этом снимке слева от Ким Чен Ына стоит министр образования Он Е Кун, а справа сингапурский министр иностранных дел. Фотография сделана в природном парке «Сады у залива».

Ранее в Белом доме США рассказали, в каком формате пройдет саммит Соединенных Штатов и Северной Кореи. По информации ведомства, встреча президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына начнется 12 июня в 9.00 (4.00 по Москве). Сначала главы стран будут беседовать наедине, а потом примут участие в групповых обсуждениях и совместном обеде.