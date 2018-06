Меган Маркл нарушила правила королевского этикета

В Великобритании супруга принца Гарри Меган Маркл нарушила правила этикета во время посещения ежегодной церемонии выноса знамени перед строем Trooping the Colour. Об этом сообщает The Sun.

Как отмечается, Маркл надела на церемонию нежно-розовое платье, созданное венесуэльским дизайнером Каролиной Эррерой. По правилам королевского этикета, женщинам запрещено публично появляться в одежде с оголенными плечами. Платье бывшей американской актрисы слишком сильно открывало ее плечи.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл впервые посетила ежегодный парад в честь дня рождения королевы.

She came. She waved. She conquered.

#TroopingtheColour pic.twitter.com/CHmmCcpk1b