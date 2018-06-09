Меган Маркл впервые посетила ежегодный парад в честь дня рождения королевы

Принц Гарри с супругой Меган Маркл прибыли на ежегодную церемонию выноса знамени перед строем Trooping the Colour, сообщает Sky News.

Отмечается, что Маркл впервые будет наблюдать за торжественной церемонией. Герцог и герцогиня Сассекские присоединились к королевской семье в ложе Букингемского дворца.

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Также в этом году в параде впервые принимает участие гвардеец-сикх в тюрбане. Остальные гвардейцы по традиции носят знаменитые высокие медвежьи шапки из шкуры североамериканского гризли.

Всего в церемонии примут участие 1400 гвардейцев, включая 200 всадников и 400 музыкантов.

Церемония Trooping the Colour, приуроченная ко дню рождения королевы, зарождалась как традиционный этап подготовки к сражению. Флаги проносили перед строем, чтобы солдаты их запомнили и смогли опознать в бою.