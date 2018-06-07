В Буэнос-Айресе нашли мертвой сестру королевы Нидерландов

В Буэнос-Айресе Инес Соррегьету, сестру королевы Нидерландов Максимы, нашли мертвой. Об этом сообщает La Nacion.

Представитель правительства Голландии подтвердил факт ее смерти.

«Подтверждаю, что Инес Соррегьета, сестра королевы Нидерландов Максимы, скончалась в среду ночью (6 июня)», — говорится в заявлении.

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Отмечается, что сестре королевы было 32 года. Ее обнаружили в ее собственной квартире.

Ранее на территории Германии погиб 39-летний принц Карлос Патрик Гогенцоллерн. Принц умер 25 февраля во время поездки во Франкфурт. 23 февраля его ненадолго отпустили из тюрьмы, куда он попал из-за мошенничества в 2014 году.