Стало известно отношение Меланьи Трамп к информации о связи ее мужа и порноактрисы

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Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани рассказал, что в ситуации с порноактрисой Сторми Дэниелс, утверждающей, что она имела отношения с американским президентом Дональдом Трампом, Меланья Трамп верит мужу. Об этом пишет The Hill.

По словам Джулиани, тот, кто использует свое тело для продажи за деньги, не имеет доброго имени.

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«Она (Меланья Трамп. – Газета.Ru) верит своему мужу и не думает, что это правда», — заявил Джулиани.

Ранее Сторми Дэниэлс (Стефани Клиффорд), которая подала иск против президента США Дональда Трампа, обвинила своего бывшего адвоката Кейта Дэвидсона в сговоре с юристом американского лидера Майклом Коэном.