СМИ узнали, что Елизавета II подарила на свадьбу принцу Гарри и Меган Маркл
Королева Великобритании Елизавета II подарила молодоженам принцу Гарри и актрисе Меган Маркл особняк в графстве Норфолк. Об этом пишет The Daily Express.
По данным издания, особняк York Cottage находится в королевском владении Сандрингем, а общая территория владения составляет 8 тысяч гектаров.
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Как отмечается, рядом с особняком также расположен сад площадью в 24 гектара.
При этом в настоящее время молодожены живут в Ноттингемском коттедже на территории Кенсингтонского дворца.
Ранее сообщалось, что принцу Гарри и актрисе Меган Маркл придется вернуть часть свадебных подарков, полученных от незнакомцев и коммерческих организаций.