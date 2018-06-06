СМИ узнали, что Елизавета II подарила на свадьбу принцу Гарри и Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II подарила молодоженам принцу Гарри и актрисе Меган Маркл особняк в графстве Норфолк. Об этом пишет The Daily Express.

По данным издания, особняк York Cottage находится в королевском владении Сандрингем, а общая территория владения составляет 8 тысяч гектаров.

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Как отмечается, рядом с особняком также расположен сад площадью в 24 гектара.

При этом в настоящее время молодожены живут в Ноттингемском коттедже на территории Кенсингтонского дворца.

Ранее сообщалось, что принцу Гарри и актрисе Меган Маркл придется вернуть часть свадебных подарков, полученных от незнакомцев и коммерческих организаций.