Трамп помиловал афроамериканку после просьбы Ким Кардашьян

Президент США Дональд Трамп помиловал 67-летнюю афроамериканку Элис Мари Джонсон, которую приговорили к пожизненному заключению за торговлю наркотиками. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, Джонсон в скором времени должны освободить из тюрьмы.

30 мая стало известно, что телезвезда Ким Кардашьян-Уэст встретится с Трампом, чтобы обсудить помилование Элис Мари Джонсон, пожизненно осужденной за торговлю наркотиками.

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Позднее Трамп рассказал о встрече с Кардашьян.

Джонсон была осуждена в 1997 году, в данный момент она отбывает наказание в исправительном учреждении Алисвилля в штате Алабама.