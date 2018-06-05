Меланья Трамп появилась на публике спустя почти месяц отсутствия

Первая леди США Меланья Трамп приняла участие в памятном мероприятии Gold Star Families для членов семей погибших американских военных, сообщает The Guardian.

Любительское видео с ее участием было опубликовано в соцсетях журналисткой Daily Caller, подлинность которого позже подтвердило AP.

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Также сообщается, что во время мероприятия президент США Дональд Трамп пошутил по поводу слухов из-за долгого отсутствия жены на публике, после чего указал на первые ряды, где сидела Меланья.

Позже сама первая леди рассказала в своем твиттере об участии в мероприятии, выразив почтение «павшим героям».

Последний раз Меланья Трамп принимала участие в публичном мероприятии 10 мая, после чего перенесла операцию на почках и почти месяц не появлялась на публике.