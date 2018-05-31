Меган Маркл попала в список самых влиятельных женщин мира

Супруга британского принца Гарри бывшая американская актриса Меган Маркл попала в список наиболее влиятельных женщина Великобритании по версии журнала Vogue.

Как отмечается, практически за одну ночь Маркл превратилась в одну из самых узнаваемых женщин в мире. При этом подчеркивается, что ей предстоит «сформировать новый образ монархии — XXI века».

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Кроме нее, в перечне фигурируют имена модельера Стеллы Маккартни, которая является дочерью участника группы The Beatles, правозащитницы и юриста Амаль Клуни, являющейся супругой актера Джорджа Клуни, и британской писательницы Джоан Роулинг.

Ранее сообщалось, что Маркл полгода будет учиться этикету по требованию Елизаветы II.