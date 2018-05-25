Ники Минаж заявила об отношениях с Эминемом

Рэперша Ники Минаж заявила в инстаграме, что встречается с Маршаллом Брюсом Мэтерсом, известным как Эминем. Об этом сообщает Buzzfeed.

Минаж опубликовала в инстаграме анонс нового сингла Big Bang, записанного совместно с Big Sean, YG и 2Chainz. В анонсе исполнительница упомянула строчку из песни: «Сказала им, что я встретилась со Slim Shady, добилась EM».

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Slim Shady и EM — другие псевдонимы Эминема, поэтому кто-то из пользователей спросил в комментариях, не встречаются ли друг с другом два исполнителя, на что Минаж ответила «да». Издание отмечает, что признание вызвало бурную реакцию среди фанатов.

Ранее сообщалось, что Ники Минаж отправит бишкекскому студенту $350 после обращения в твиттере.