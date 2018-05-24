Макрон и Путин попробуют на ПМЭФ борщ и черную икру

Президентам России и Франции Владимиру Путину и Эммануэлю Макрону подадут блины с черной икрой и холодный борщ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на текст меню.

Также меню включает закуску из краба и яблоко в карамели. На горячее можно будет выбрать стейк из осетрины с фенхелем или оленину с артишоком. Также участникам обеда будет предложено мерло и шардоне 2014 года урожая, произведенное в Краснодарском крае.

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Ранее сообщалось, что Владимир Путин подарил первой леди Франции Бриджит Макрон букет цветов.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию переговоров Путина и Макрона.