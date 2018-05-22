СМИ рассказали, что ошибки в твитах Трампа не случайны

В Белом доме рассказали, что ошибки в постах американского президента Дональда Трампа в твиттере иногда совершаются целенаправленно. Об этом сообщает The Boston Globe со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Отмечается, что при размещении сообщений в твиттере Трампу помогают сотрудники Белого дома. Когда происходит событие, о котором президент хочет написать, ему предлагают несколько вариантов постов, вреди которых он выбирает наиболее подходящий. При этом он может вносить корректировки, меняя формулировки или стиль постов.

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По словам источника, сотрудники стараются писать твиты такими, чтобы они были похожи на стиль Трампа. Они используют восклицательные знаки, заглавные буквы, дробный синтаксис, случайные слова и грамматические ошибки, чтобы текст больше соответствовал стилю американского лидера.

Ранее сообщалось, что Трамп сделал ошибку в имени своей жены Меланьи, когда поздравлял ее с возвращением в Белый дом после операции.