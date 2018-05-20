На аукционе в Гонконге продали самый дорогой виски

На аукционе в Гонконге бутылка виски Macallan ушла за рекордную сумму в $1,1 млн. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что этот виски сделан из урожая, собранного в 1926 году. За час до этой продажи с молотка за $1,01 млн ушла бутылка 60-летнего виски Macallan.

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По данным издания, обе бутылки входят в коллекцию «святого грааля Макаллана», которая насчитывает 24 бутылки, предназначавшихся «для самых ценных клиентов» винокуренного завода. На бутылки наклеены этикетки, выполненные художниками в стиле поп-арт.

Ранее сообщалось, что Нью-Йорке полотно итальянского художника Амедео Модильяни «Лежащая обнаженная» продали за рекордные $157,2 млн.