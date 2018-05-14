Отец Меган Маркл решил не идти на свадьбу дочери с принцем Гарри

Томас Маркл, отец актрисы Меган Маркл, решил не участвовать в свадебной церемонии дочери и принца Гарри. Об этом пишет TMZ.

Отец актрисы принял такое решение на фоне скандала. Как сообщается, Маркл позволил фотографам за деньги сделать фотографии, на которых он готовится к свадебной церемонии.

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Мужчина объяснил, что таким образом хотел поправить свой имидж, поскольку ранее папарацци часто снимали его в неудобных ситуация, например, когда он покупал пиво.

Томас Маркл также признался, что шесть дней назад перенес сердечный приступ, но выписался из больницы, чтобы прийти на свадьбу дочери. Тем не менее он передумал идти на торжественное мероприятие, поскольку не хотел смущать молодоженов.

Как сообщает Reuters, Меган Маркл и принц Гарри призвали отнестись с пониманием и уважением к отцу актрисы.