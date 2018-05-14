Принц Гарри и Меган Маркл расстанутся на ночь перед свадьбой

Принц Гарри и его будущая супруга актриса Меган Маркл переночуют в разных гостиницах в канун своей свадьбы, передает Reuters сообщение Кенсингтонского дворца.

«Принц Гарри останется Coworth Park Hotel в Дорчестере. К Его Высочеству присоединится герцог Кембриджский Уильям», — сообщил представитель Кенсингтонского дворца, ссылаясь на слова Уильяма.

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Также он сказал, что Маркл проведет ночь во дворце Кливден в Бакингемшире, с ней будет ее мать Дориа Рэглэнд.

Ранее газета The Guardian писала, что молодожены позвали 1,2 тыс. жителей Британии на свою свадьбу, попросив их принести с собой свою еду. Позднее источники Daily Mail сообщили, что Маркл наденет на свадьбу платье от модного дома Ralph&Russo.