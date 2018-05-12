Памела Андерсон призвала Канье Уэста вступиться за Джулиана Ассанжа

Актриса Памела Андерсон обратилась к рэперу Канье Уэсту с призывом публично вступиться за основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом пишет TMZ со ссылкой на письмо, отправленной актрисой.

В нем Андерсон пишет, что поддерживает Ассанжа. По ее словам, она знает, что и Уэст ценит свободу слова.

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Актриса пожаловалась рэперу, что основателя WikiLeaks отрезали от внешнего мира, отключив интернет и заблокировав мобильную связь

«Я всегда поддерживала твое отсутствие фильтров — ты говоришь то, что думаешь. И ты оказываешь влияние. Я уверена, ты многим нравишься», — написала Андерсон.

Она также призвала Уэста побольше узнать об Ассанже, поскольку считает, что рэперу он может понравиться.

Ранее сообщалось, что Памелу Андерсон заставили рассказать об отношениях с Ассанжем.