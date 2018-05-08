Стало известно, с кем встречается Илон Маск

Изобретатель Илон Маск появился на ежегодном балу института костюма Met Gala вместе с певицей Граймс, сообщает USA Today.

В своих костюмах пара соблюдала общий стиль: Маск надел значок, а Граймс — колье с символикой Tesla. Отмечается, что роман начался благодаря шуткам про искусственный интеллект: в одном из своих твитов Маск объединил название мысленного эксперимента «Василиск Роко» с названием стиля рококо. Однако оказалось, что каламбур «василиск рококо» Граймс публиковала за несколько лет до этого.

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На мероприятии также появилась бывшая девушка Маска, модель Эмбер Херд.

Ранее СМИ сообщали, что Илон Маск встречается с бизнес-леди Тайлер Хейни.