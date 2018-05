Королевская семья опубликовала фото новорожденного принца со старшей сестрой

Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон опубликовали снимок, на котором их дочь Шарлотта целует новорожденного принца Луи. Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что королевская чета опубликовала два снимка, оба из них сделаны в Кенсингтонском дворце в Лондоне, где живут супруги. На первом запечатлен новорожденный принц Луи, когда ему было три дня (фото сделано 26 апреля). На втором сфотографирована принцесса Шарлотта, которая целует Луи. Этот снимок был сделан второго мая, в третий день рождения Шарлотты. Оба кадра, в частности, опубликованы в твиттере местной телестанции WGAL.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании вылетела из своей резиденции в Виндзорском замке на вертолете, чтобы впервые посмотреть на своего новорожденного правнука.

Princess Charlotte kisses baby brother Prince Louis in new photos from the Royal Family https://t.co/XoWuUJsDmQ pic.twitter.com/yAqQSCiOeV