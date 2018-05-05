Принц Гарри и Меган Маркл пригласили на свадьбу британцев со своей едой

Принц Гарри и актриса Меган Маркл позвали 1,2 тыс. жителей Британии на свою свадьбу, попросив их принести с собой свою еду, сообщает The Guardian.

Приглашенные будут размещены в окрестностях часовни Святого Георгия в Виндзорском замке. Они не смогут присутствовать на самом бракосочетании в часовне, но смогут увидеть карету с новобрачными.

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Отмечается, что британцам будут предложены закуски и напитки, однако их количество будет ограниченно.

Ранее сообщалось, что в день свадьбы принца Гарри и Меган Маркл 19 мая пабы в Англии и Уэльсе будут открыты дольше обычного.