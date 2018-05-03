Ким Чен Ын оттолкнул журналиста, пытавшегося сфотографировать его жену

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын толкнул фотографа, который стоял на пути его супруги Ли Соль Чжу и жены президента Южной Кореи Ким Чжон Сук. Об этом пишет Fox News.

Как отмечается, инцидент произошел во время корейского саммита 27 апреля в Доме мира в южной части демилитаризованной зоны. Как видно на видеозаписи, фотограф перегородил дорогу супругам лидеров двух Корей, пытаясь их сфотографировать.

Ранее Ким Чен Ын пошутил над своим южнокорейским коллегой Мун Чж Ином, пообещав не будить его ракетными испытаниями.