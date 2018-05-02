Ким Кардашьян попросила Иванку Трамп помиловать женщину-наркоторговца

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян ведет переговоры с Белым домом, в частности с Иванкой Трамп и Джаредом Кушнером, о помиловании 62-летней Алисы Мари Джонсон. Об этом сообщает TMZ.

Джонсон была осуждена на пожизненное заключение в 1997 году за отмывание денег и участие в контрабанде наркотиков.

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По данным издания, президент Дональд Трамп обещал рассмотреть прошение о помиловании.

Отмечается, что Джонсон написала Ким письмо, в котором выразила «глубокую и сердечную благодарность» за то, что она помогает ей воссоединиться с семьей.

Ранее Ким Кардашьян назвала «историческим днем» вчерашние события в Армении.