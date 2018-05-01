Новорожденный британский принц получил свидетельство о рождении

Новорожденный принц Луи Артур Чарльз, сын принца Уильяма и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, получил свидетельство о рождении. Об этом сообщает Sky News.

В документе указано полное имя Луи — Его Королевское Высочество принц Луи Артур Чарльз Кембриджский. Мальчик родился 23 апреля в больнице лондонского района Вестминстер.

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Свидетельство о рождении также содержит информацию о родителях Луи. В графе «род занятий» у Уильяма и Кейт указано «принц Великобритании» и «принцесса Великобритании» соответственно.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, почему британского принца назвали французским именем.