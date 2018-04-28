Бриджит Макрон назвала Меланью Трамп «забавной», — сообщает The Guardian со ссылкой на Le Monde.

После окончания визита президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги Бриджит в США первая леди страны рассказала Le Monde о впечатлении, которое на нее произвела Меланья Трамп. По ее словам, супруга президента СШа «правда забавная». «У нас одинаковое чувство юмора. Мы много смеемся вместе», — рассказала она.

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При этом она отозвалась об образе жизни Меланьи Трамп с долей сожаления, сказав, что она «не может ничего делать». «Она даже не может открыть окно в Белом доме. Не может выйти на улицу. У нее куда больше ограничений, чем у меня. Я выхожу на улицу в Париже каждый день», — заметила первая леди Франции Бриджит Макрон.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о государственном ужине, который был дан в Белом доме по случаю визита Эммануэля Макрона и его супруги Бриджит в США.