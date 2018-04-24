Социальные сети высмеяли шляпу Меланьи Трамп, в которой она вышла в свет при встрече президента Франции Эммануэля Макрона с супругой Бриджит, пишет Time.

Меланья появилась в белом костюме и большой белой шляпе с широкими полями.

Некоторые сравнивали головной убор с шляпой Бейонсе в клипе Formation, другие увидели сходство с героем Джуда Лоу в сериале «Молодой папа».

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Ранее верхняя одежда президент США Дональда Трампа стала предметом шуток пользователей твиттера, которые обратили внимание, что на одной из фотографий пальто Трампа выглядит слишком объемным.

Также первую леди США высмеивали в соцсетях за слишком объемный наряд на на выступлении в ООН. В твиттере платье сравнили с розовым надувным шаром и нарядом «розовой пантеры».