Ким Кардашьян отреагировала на события в Армении

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян назвала «историческим днем» вчерашние события в Армении. Об этом она написала в своем твиттере.

«Это так вдохновляет: видеть, как все граждане Армении объединились на мирных протестах ради перемен. Это исторический день для Армении», — написала Кардашьян.

Она также прикрепила фотографию с пожилой армянской женщиной, которая, по ее словам, «иллюстрирует сердца многих армян».

Ким Кардашьян — актриса с армянскими корнями. Сама себя она называет наполовину армянкой.

Накануне в отставку подал премьер-министр Армении Серж Саргсян. Он принял это решение на фоне массовых протестов в стране.

Позднее лидер армянской оппозиции Никол Пашинян анонсировал назначение «премьера от народа».

It's so inspiring to see all Armenians united in peaceful protests making a difference. It's a historic day for Armenia. ❤️ I used this image of me in Armenia because this woman touched my heart and to me she represents the heart of so many strong Armenians! pic.twitter.com/a00Z5al46N