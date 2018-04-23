В Белом доме поздравили королевскую семью Британии с пополнением

Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс поздравила принца Уильяма и его супругу Кейт Миддлтон с рождением сына. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Как мать матери могу сказать [Кейт], что ситуация, когда не хватает рук [на всех детей], может быть пугающей, но они [Уильям и Кейт] продолжают быть замечательными родителями», — сказала Сандерс.

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У пресс-секретаря, так же как и у Миддлтон, трое детей.

Ранее сообщалось, что Миддлтон показала новорожденного сына.

Также ранее стало известно, что новорожденный весит примерно 3,8 кг. Роды прошли в госпитале Святой Марии в Паддингтоне. Это уже третий ребенок королевской четы. Мальчик стал пятым в очереди на британский престол.