Принц Уильям познакомил детей с их новорожденным братом

Принц Уильям привел свою двухлетнюю дочь принцессу Шарлотту и четырехлетнего принца Джорджа в больницу, чтобы они повидали их новорожденного брата. Об этом сообщает Sky News.

В понедельник, 23 апреля, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон родила мальчика. Роды прошли в госпитале Святой Марии в Паддингтоне.

Спустя несколько часов Уильям привел в госпиталь Шарлотту и Джорджа. Члены королевской семьи прошлись под вспышками фотоаппаратов, а двухлетняя принцесса помахала репортерам.

«Газета.Ru» также следит за развитием событий вокруг пополнения в королевской семье Великобритании.

#PrinceWilliam arrives at Lindo Wing with #PrinceGeorge #PrincessCharlotte #royalbaby lovely little wave from Charlotte - cute!! pic.twitter.com/7iAVSb6ORN