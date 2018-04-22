Туфли для первой «лунной походки» Майкла Джексона выставили на продажу в США

Туфли покойного американского певца Майкла Джексона, в которых король поп-музыки впервые выполнил «лунную походку», будут проданы с аукциона в Калифорнии 26 мая. Об этом сообщается на сайте аукционного дома GWS Auctions.

«Эти лоферы из черной кожи производства Florsheim Imperial Майкл Джексон носил во время репетиции Billie Jean (программы Motown 25). Это был первый раз, когда певец исполнил на сцене свою знаменитую «лунную походку», — говорится в описании лота.

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Как отмечается, на обуви есть отметка «Michael #2». Кроме того, подлинность лоферов письменно подтвердил хореограф и танцор Лестер Вилсон, которому Джексон вручил эту пару после репетиции в качестве подарка. Ботинки впервые выставляются на торги, а их стартовая цена составляет $5 тыс.

Ранее сообщалось, что портрет американского певца Элвиса Пресли, созданный художником и дизайнером Энди Уорхолом, может уйти с торгов аукционного дома Christie's за $30 млн.