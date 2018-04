В США простились с Барбарой Буш

В США состоялась церемония прощания с бывшей первой леди Барбарой Буш. Об этом сообщает NBC.

Как отмечается, проститься с женой экс-президента США Джорджа Буша-старшего пришли примерно 1,5 тыс. человек. Среди них были нынешняя первая леди США Меланья Трамп, бывший президент Билл Клинтон с супругой Хиллари, а также предшественник Трампа Барак Обама и его жена Мишель.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на похоронах Барбары Буш.

«Чтобы избежать неудобств, связанных с введением дополнительных мер безопасности, а также из уважения к семье Буш, президент Трамп не будет присутствовать на мероприятии», — говорится в заявлении.

Hillary Clinton, Bill Clinton, Michelle Obama, Barack Obama and Melania Trump are seated beside each other at Barbara Bush's funeral. pic.twitter.com/oxj2t0WQQN