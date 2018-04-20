СМИ: принца Чарльза выбрали будущим главой Содружества наций

Члены стран Содружества наций поддержали кандидатуру принца Уэльского Чарльза в качестве главы объединения. Об этом сообщает Sky News.

Как отмечается, такое решение приняли главы правительств членов объединения во время встречи в Виндзорском дворце. 91-летняя королева Елизавета II высказала поддержку своему сыну.

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«Я искренне желаю, чтобы содружество продолжало обеспечивать стабильность и преемственность для будущих поколений и чтобы однажды принц Уэльский продолжил выполнять важную работу, начатую моим отцом в 1949 году», — заявила Елизавета II.

По имеющимся данным, кандидатуру принца поддерживают 44 % британского населения.

Ранее сообщалось, что Великобритания поддерживает сына и наследника королевы Елизаветы II, принца Чарльза, в качестве главы Британского Содружества наций, сообщил представитель премьер-министра Британии Терезы Мэй.