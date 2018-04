Умерла бывшая первая леди США Барбара Буш

Жена экс-президента Соединенных Штатов Джорджа Буша-старшего Барбара скончалась в возрасте 92 лет, сообщается в твиттере официального представителя офиса бывшего президента.

«Бывшая первая леди Соединенных Штатов Америки и непреклонный защитник семейных ценностей Барбара Пирс Буш скончалась во вторник, 17 апреля 2018 года, в возрасте 92 лет. Она прожила в браке со своим мужем, Джорджем Гербертом Уокером Бушем, 73 года; она родила пятерых детей, которые вступили в брак; у нее есть 17 внуков и 7 правнуков», — говорится в заявлении.

Также в заявлении отмечается, что в ближайшее время будет опубликована информация о похоронных процедурах.

Ранее телеканал NBC сообщал, что Барбара Буш был госпитализирована.

Statement by the Office of @GeorgeHWBush on the passing of Barbara Pierce Bush this evening at the age of 92. pic.twitter.com/c6JU0xy6Vc