Британия поддержит кандидатуру принца Чарльза в качестве главы Содружества наций

Британия поддерживает сына и наследника королевы Елизаветы II, принца Чарльза, в качестве главы Британского Содружества наций, сообщил представитель премьер-министра Британии Терезы Мэй, передает Reuters.

«Великобритания поддерживает принца Уэльского в качестве следующего главы Содружества. Он более чем четыре десятилетия гордится сторонником Содружества и страстно говорил о уникальном разнообразии организации», — сказал представитель премьера.

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Ранее стало известно, что в Содружестве наций тайно обсудят возможных преемников Елизаветы II.

Должность главы Содружества наций не является наследственной и не будет автоматически передана принцу Чарльзу Уэльскому в случае смерти королевы.