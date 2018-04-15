Дети Асада отдохнули в Крыму

Президент Сирии Башар Асад на встрече с российскими парламентариями сообщил, что его дети в прошлом году отдохнули в крымском лагере «Артек». Его слова привел координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин, передает РИА «Новости».

«Мы хотели бы в первую очередь сосредоточиться на партийной работе с молодежью, организовать лагеря на несколько недель. Мои дети в прошлом году были в «Артеке». Они после этой поездки лучше стали понимать Россию. На днях рассказали мне, что скоро будет закончено строительство крымского моста», — процитировал Асада Саблин.

Ранее в Госдуме поделились итогами встречи с Асадом. Российские парламентарии назвали ее конструктивной.