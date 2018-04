Трампа в пальто высмеяли в твиттере

Верхняя одежда президент США Дональда Трампа стала предметом шуток пользователей твиттера, которые обратили внимание, что на одной из фотографий пальто Трампа выглядит слишком объемным.

Пользователи предположили, что одежда американского лидера выглядит так, будто он под ней что-то прячет.

Кто-то предположил, что Трамп прячет под пальто еще трех человек.

«Давайте будем честны, Трамп укрывает под пальто маленькое государство», — написал другой пользователь.

СМИ отметили, что пальто Трампа стало самым спорным предметом одежды в этом году.

Ранее первую леди США Меланью Трамп высмеяли в соцсетях за слишком объемный наряд на на выступлении в ООН. В твиттере платье сравнили с розовым надувным шаром и нарядом «розовой пантеры».

Surveillance camera catches Trump removing pots, pans and silverware from WH under his coat. pic.twitter.com/tAf4soZ6p8