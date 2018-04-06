Кейт Хадсон объявила о беременности

Актриса Кейт Хадсон объявила о своей третьей беременности. Об этом она написала в инстаграме.

Впрочем, для Хадсон и ее мужа Дэнни Фудзикава это первый ребенок.

«Скрывать [беременность] чертовски сложно, и, честно говоря, это изматывает сильнее, чем просто признаться. Мои дети, Дэнни, я и вся семья в восторге. На подходе маленькая девочка!» — написала Хадсон.

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Актриса также призналась, что первый триместр ее беременности в этот раз был сложнее, чем в предыдущие. 38-летняя Хадсон в настоящий момент воспитывает двух сыновей: 14-летнего Райдера и 6-летнего Бингема.

Как отмечает Page Six, пара начала встречаться в декабре 2016 года.