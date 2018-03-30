Рэпер DMX отправится в тюрьму за неуплату налогов

Американский рэпер DMX (Эрл Симмонс) приговорен к одному году лишения свободы за неуплату налогов в размере $1,7 млн, передает Reuters.

По данным агентства, прокуратура изначально требовала лишения свободы сроком на 5 лет, однако суд посчитал такое наказание слишком жестоким.

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«Он хороший человек. Но его преступление не может остаться безнаказанным», — заявил судья Джед Ракофф.

Как отмечается, DMX перестал платить налоги с начала 2000-х годов и скрывал истинный размер своих доходов.

При этом сам Симмонс признал в суде свою вину в неуплате налогов.