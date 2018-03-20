СМИ: Дональд Трамп-младший изменял жене с певицей

Сын президента США Дональд Трамп-младший изменял жене Ванессе с певицей, участницей шоу талантов Обри О'Дей, сообщает Page Six.

Отмечается, что речь идет о 2011-2012 годах. В это время Ванесса Трамп была беременна четвертым ребенком. По информации источников издания, Трамп-младший буквально «преследовал» О'Дей.

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«Он сказал ей, что его брак уже расторжен», — добавил один из источников.

Ранее стало известно, что Трамп-младший разводится с женой из-за денег.