Дональд-Трамп младший разводится из-за денег

Сын президента США Дональд Трамп-младший разводится с супругой Ванессой из-за денег, сообщает New York Post.

По данным издания, Ванесса подала на развод из-за того, что он относится к ней «как к человеку второго сорта» и содержит ее в очень ограниченном бюджете.

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По словам ее друзей, Ванессе неоднократно приходилось обращаться к матери за деньгами.

Ранее СМИ сообщали, что у пары есть проблемы в течение долгого времени. Они надеялись остаться вместе до конца срока полномочий президента США Дональда Трампа, но решать проблемы становится все труднее.