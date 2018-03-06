Посол КНР в России рассказал об увеличении потока туристов из Китая
Посол Китая в России Ли Хуэй заявил, что решение о введении электронных виз для посещения России значительно облегчило поездки китайских туристов в Приморский край. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Город Владивосток занимает второе место среди российских городов по количеству прибывших китайских туристов в группах, уступая лишь Москве», — сказал Ли Хуэй.
Реклама
Он также отметил, что между китайской провинцией Хэйлунцзян и российским Дальним Востоком организовано 32 туристических маршрута.
По его словам, в прошлом году Россию посетили 1,5 млн китайских туристов.
С 1 сентября 2017 года на Дальнем Востоке начал действовать упрощенный визовый режим для граждан 18 стран, включая Японию, Китай и Сингапур.