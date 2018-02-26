Стала известна дата выхода мемуаров Мишель Обамы

Бывшая первая леди США Мишель Обама заявила, что ее мемуары получат название «Становление» (Becoming) и будут опубликованы 13 ноября. Об этом пишет газета Guardian.

«В этой книге я рассказываю о своих корнях и о том, как маленькая девочка из южной части Чикаго нашла свой голос и развила в себе силу, чтобы использовать ее и наделять ею других», — сказала Обама.

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Она также добавила, что написание «Становления» позволило ей задуматься о неожиданной траектории ее жизни.

Ранее СМИ сообщили, что права на издание воспоминаний экс-президента США Барака Обамы и его супруги Мишель, которые пишут две отдельные книги, могут обойтись в $60 млн.