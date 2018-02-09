Часть полотна «Гинденбурга» продали на аукционе за $36 тысяч

Кусок полотна дирижабля «Гинденбург» был продан на аукционе более чем за $36 тыс., сообщает Associated Press.

Размеры фрагмента составляют 12,7 на 15,9 см. Отмечается, что полотно было подобрано подростком на месте крушения дирижабля. Отец мальчика работал на воздухоплавательной базе, на которую приземлялся «Гинденбург».

Дирижабль был построен в 1936 году и считался самым большим среди себе подобных. 6 мая 1937 года при посадке в США «Гинденбург» загорелся. В результате происшествия 35 пассажиров из 97, находившихся на борту, погибли.