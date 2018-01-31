В университете в Швейцарии открыли учебную программу по йодлю

В университете города Люцерн в Швейцарии открыли набор на программу по йодлю — традиционному для страны стилю пения. Об этом сообщает The Local.

Университет с 2012 года предлагал программы по фольклорной музыке, но йодль в их число не входил, так как в учреждении не было нужных специалистов.

Реклама

Желающие смогут получить диплом бакалавра или магистра по йодлингу. Обучение длится три года для бакалавров и два года для магистров.

Ранее сообщалось, что в австрийских Альпах появились экскурсионные туры, посвященные йодлю.