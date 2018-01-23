Съемки «Игры престолов» мешают Софи Тернер планировать свадьбу

Звезда «Игры престолов» не может начать планировать свадьбу с американским певцом Джо Джонасом, пока не окончатся съемки последнего, восьмого сезона сериала, — сообщает Page Six.

Об этом рассказала Radio Times подруга актрисы и ее партнерша по сериалу Мэйси Уильямс, исполняющая роль Арьи Старк. «Мы ждем, когда сезон будет готов, чтобы заняться всем этим, но я думаю, она уже позволяет себе думать и мечтать об этом», — заявила актриса.

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Тем не менее, уже известно, что Мэйси Уильямс станет свидетельницей на свадьбе: «Это очень, очень волнительно! — рассказала она. — Хотя и довольно странно».

Ранее сообщалось, что звезда «Игры престолов» выходит замуж за американского поп-певца.