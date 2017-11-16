Крупнейший в мире розовый бриллиант не смогли продать на аукционе

На аукционе Sotheby's не смогли продать кольцо с самым большим в мире фантазийным розовым бриллиантом «Розовый Радж», передает РИА «Новости».

Предполагалось, что за это кольцо будет выручено от $20 до $30 млн. Торги стартовали с отметки 9,9 млн франков и поднялись до 14 млн, однако затем интерес у покупателей пропал.

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Отмечается, что вес бриллианта 37,30 карата. Он был добыт в 2015 году на скважине в Южной Африке.

Ранее на аукционе Christie's за рекордную сумму был продан бриллиант весом в 163 карата.