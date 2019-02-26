Надолго ли хватит нефти: спросите Александра Новака

Онлайн-интервью

Отдел «Бизнес»

Валерий Мельников/РИА «Новости» Министр энергетики РФ Александр Новак выступает на церемонии вручения Международной энергетической премии «Глобальная энергия» лауреату 2017 года в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума – 2017

Александр Новак

Во вторник, 26 февраля в 18:00 в редакции «Газеты.Ru» состоится онлайн-интервью с министром энергетики России Александром Новаком. Как долго мы сможем жить за счет нефти и газа? Станут ли повышать тарифы на электричество? Сможет ли Украина перекрыть транзит российского газа в Европу? Свои вопросы можно задавать через форму, представленную ниже.