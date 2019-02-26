Онлайн-интервью
Надолго ли хватит нефти: спросите Александра Новака
Александр Новак об устойчивости энергетической системы России
Отдел «Бизнес»
Александр Новак
Во вторник, 26 февраля в 18:00 в редакции «Газеты.Ru» состоится онлайн-интервью с министром энергетики России Александром Новаком. Как долго мы сможем жить за счет нефти и газа? Станут ли повышать тарифы на электричество? Сможет ли Украина перекрыть транзит российского газа в Европу? Свои вопросы можно задавать через форму, представленную ниже.
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Начало трансляции: 26 февраля 2019 в 18:00