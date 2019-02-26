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Онлайн-интервью

Надолго ли хватит нефти: спросите Александра Новака

Александр Новак об устойчивости энергетической системы России

Министр энергетики РФ Александр Новак выступает на церемонии вручения Международной энергетической... Валерий Мельников/РИА «Новости»
Министр энергетики РФ Александр Новак выступает на церемонии вручения Международной энергетической премии «Глобальная энергия» лауреату 2017 года в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума – 2017
Александр Новак
Во вторник, 26 февраля в 18:00 в редакции «Газеты.Ru» состоится онлайн-интервью с министром энергетики России Александром Новаком. Как долго мы сможем жить за счет нефти и газа? Станут ли повышать тарифы на электричество? Сможет ли Украина перекрыть транзит российского газа в Европу? Свои вопросы можно задавать через форму, представленную ниже.
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Начало трансляции: 26 февраля 2019 в 18:00