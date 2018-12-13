Куда движется Калининградская область: спросите Антона Алиханова

Онлайн-интервью

«Газета.Ru»

Артем Сизов/«Газета.Ru» Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в редакции «Газеты.Ru»

Антон Алиханов

Кто наживается на контрабанде янтаря? Действительно ли Кант предал родину? Губят ли европейские санкции экономику самого западного региона России? Кто сыграл решающую роль в карьере самого молодого губернатора? Как быть со стадионом, который, по заверению многих, должен был утонуть уже в ходе первой игры ЧМ-2018? На эти и другие вопросы читателей в онлайн-интервью «Газете.Ru» ответит губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Оно состоится 13 декабря в 15:00 мск. Присылайте свои вопросы через форму ниже.