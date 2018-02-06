Онлайн-интервью
Спросите Антона Кульбачевского об экологии Москвы
В редакцию «Газеты.Ru» придет глава департамента природопользования Москвы
«Газета.Ru»
В редакции "Газеты.Ru" во вторник, 6 февраля, состоится онлайн-интервью с Антоном Кульбачевским -- главой департамента природопользования и охраны Москвы. Чиновника можно расспросить о неприятных запахах в городе, климатических сюрпризах в столице, как решить проблему свалок и многом другом. Присылайте ваши вопросы через форму, расположенную ниже, и читайте ответы уже через несколько дней.
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Начало трансляции: 6 февраля 2018 в 12:00