Спросите Антона Кульбачевского об экологии Москвы

Онлайн-интервью

«Газета.Ru»

Артем Сизов/«Газета.ru» Антон Кульбачевский в редакции «Газеты.Ru»

В редакции "Газеты.Ru" во вторник, 6 февраля, состоится онлайн-интервью с Антоном Кульбачевским -- главой департамента природопользования и охраны Москвы. Чиновника можно расспросить о неприятных запахах в городе, климатических сюрпризах в столице, как решить проблему свалок и многом другом. Присылайте ваши вопросы через форму, расположенную ниже, и читайте ответы уже через несколько дней.